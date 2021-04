Charles Baudelaire (1821-1867) was een dichter die het donker, het verval en de dood centraal stelde in zijn poëzie, en tegelijk liefde zocht en soms ook ervoer. Daar krijg je paradoxen van als ‘zwarte vreugden’ en Les fleurs du mal (‘de bloemen van het kwaad’, of ook wel ‘de zieke bloemen’).

Les fleurs du mal is de titel van Baudelaires beroemdste dichtwerk. Het is vertaald door Menno Wigman (1966-2018). Wigmans bundel Mijn naam is Legioen (de bijbelse verwijzing is evident) maakte grote indruk op mij. Wigmans thematiek is dezelfde als die van Baudelaire en hij is dan ook bij uitstek geschikt om deze poëzie te vertalen.

strak en streng

Dat valt overigens niet mee. Baudelaire was in leven en denken onbegrensd, chaotisch, extatisch naar alle kanten, naar het plezier en naar de droefenis. Maar in zijn poëzievorm was hij strak en streng. We vinden sonnetten en dergelijke klassieke vormen. Het melodische, meeslepende Frans daarvan omzetten in Nederlands, dat leidt haast onvermijdelijk tot verlies aan kl..

