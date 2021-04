Bijenhouderij door de eeuwen heen. En ook de kerk droeg bij aan de bloei

Kerken en kloosters gebruikten in de middeleeuwen zoveel kaarsen dat er een enorme vraag was naar bijenwas. De reformatie en de versobering van de eredienst die daarop volgde, luidde samen met de ontdekking van geraffineerde suiker het einde in van de bloeitijd van de bijenhouderij.

Toen Maarten Luther in 1517 zijn beroemde stellingen publiceerde, realiseerde hij zich vast niet dat hij daarmee ook de bijl zette aan de bijenhouderij die in die tijd in Midden-Europa zijn hoogtepunt beleefde. Zijn verzet tegen de kerk in Rome leidde tot de reformatie, de daarmee gepaard gaande versobering van de eredienst maakte een eind aan het massaal branden van kaarsen.

In het boek Bijen beschrijft de Duitse auteur Friedrich Hainbuch het einde va..

