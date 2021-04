Over jongens die moeten pissen op de Zuid-Afrikaanse vlag omdat die veelkleurig is

Hier ben je veilig van Damian Barr is gebaseerd op waargebeurde verhalen over Zuid-Afrika, onder meer over een jongen in een heropvoedingskamp. Blanken eisen daar het alleenrecht in Zuid-Afrika op en de jongens moeten pissen op de Zuid-Afrikaanse vlag omdat die veelkleurig is.

Zuid-Afrika is een land met open wonden. Wit contrasteert nog altijd te fel met zwart en gekleurd. Wit kan ook vechten tegen wit. De titel van de roman Hier ben je veilig van Damian Barr is dan ook cynisch bedoeld. De roman bestaat uit twee heftige verhalen over mensen die vermorzeld worden door verziekte verhoudingen in Zuid-Afrika. Het eerste speelt in 1901, het tweede een eeuw later.

Sarah van der Watt en haar man bezitten in 1901 in Zuid-Afrika een grote boerderij. Hij is afwezig, hij vecht in het Boerenleger tegen de Britten die belust zijn op het goud en de diamanten in de bodem van Zuid-Afrika. Sarah wacht met haar zesjarig zoontje op de komst van de Engelse soldaten die alle boerderijen platbranden. De ‘Tommy’ is bedreigend, koel,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .