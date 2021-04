Biewenga zag al dat het mis was - Gedupeerde Groningers hebben alle reden om boos te zijn

Lang voor de snelweg klaar was, werd er in Kolham, bij de Knijpsbrug over het Winschoterdiep, op het land van boer Kees Boon gas gevonden. En niet zo’n beetje ook. Al met al zat er bij Slochteren 2800 miljard kuub laagcalorisch gas in de bel. Makkelijk te winnen en een ideaal exportproduct. Na compensatie van honderdduizend landeigenaren legde de Gasunie tienduizend kilometer pijpleiding. De staat hield er in de loop van bijna zestig jaar ruim 450 miljard euro aan over. De constructie van het gasgebouw was solide: de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) boorde en won het Gronings goud, met als aandeelhouder Shell en Esso (ExxonMobil), voor ieder een kwart en de staat voor de andere helft. De Gasunie legde een netwerk van leidingen aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .