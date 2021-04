Een onkreukbare premier: Willem Drees werd bezield door een nimmer dovend ideaal

Het is nauwelijks mogelijk de nieuwste biografie van Willem Drees te lezen zonder actieve herinneringen te krijgen aan wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd.

Drees (1886-1988) was een integer man met een onfeilbaar geheugen en een brandend ideaal, het socialisme, dat hij met veel realiteitszin probeerde te verwezenlijken. Hij had een hekel aan modes, de politieke mode niet het minst. Deze eigenschappen komen samen in de ondertitel van de nieuwste biografie: Willem Drees. Daadkracht en idealisme van Jelle Gaemers.

Willem Drees was van 1948 tot 1958 minister-president. Voor de oorlog was hij wethouder in Den Haag (1919-1933) en lid van de Tweede Kamer (1933-1940) namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), die in 1946 op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .