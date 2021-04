Soms zijn de Negen dichters van protestantse afkomst hebben meegewerkt aan de totstandkoming van De Nieuwe Psalmberijming

Mooi dat de dichters het belang van psalmzingen onderstrepen. Er is duidelijk aandacht besteed aan goede woord-toonverhoudingen. Positief is ook dat in sommige psalmen het oorspronkelijke refrein behouden is, bijvoorbeeld in Psalm 46. Sommige berijmingen springen er in positieve zin uit. Er is een mooie website en de vormgeving van de bundel is fraai. De cursiveringen in de tekst als ritmisch hulpmiddel zijn wellicht overbodig.

De berijming roept bij mij wel een aantal vragen op. In een interview eerder in het Nederlands Dagblad stelde ik de vraag of je de psalmen dichter bij de mensen wilt brengen, of de mensen dichter bij de psalmen. Dat bedoel ik niet als pleidooi voor archaïsch taalgebruik. Mij valt op dat er in veel psalmen ..

