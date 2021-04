De Nederlandse voedingssector moet op de schop, zegt Michiel Korthals. ‘Nederlanders zijn vervreemd van hun eten’

Veel eten dat in de Nederlandse supermarkten ligt, komt overal vandaan en is op allerlei manieren bewerkt. Daardoor heb je vaak geen idee wat je in je mond stopt. Filosoof Michiel Korthals moedigt mensen aan om bewuster te gaan eten.

‘Voedselfilosoof’ Michiel Korthals in zijn tuin in Laren.

Als je een frietje kapsalon eet (friet met veel vlees en kaas eroverheen), draag je bij aan een landschap met veel eentonig veevoer, hier dichtbij of in Thailand of Brazilië. In die landen wordt oerwoud gekapt om plaats te maken voor uitgestrekte vlaktes met soja of granen. Als je brood eet van meel van De Korenmolen in Laren, ben je een van de mensen die ervoor zorgen dat de teelt van oude, karakteristieke graangewassen op akkers rond de dorpen Laren en Blaricum kan doorgaan.

Het zijn voorbeelden uit het boek Eetbare natuur van filosoof Michiel Korthals. De Nederlandse landbouw- en voedingssector verkeert volgens hem in zwaar weer. Van alles is te veel: landbouwhuisdieren, chemie, vervuiling, uitputting en grootspraak (‘Ned..

