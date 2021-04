Paulo Coelho’s weg tot geestelijke wasdom

Door een sprekende illustratie kan een ernstige boodschap vaak aanschouwelijk en praktisch gemaakt worden. Oftewel: ‘een praatje met een plaatje’. De succesvolle Braziliaanse literator Paulo Coelho (1947) heeft in De weg van de boog dit beproefde middel ook toegepast. Tetsuya, een vermoedelijk fictieve timmerman die in zijn jonge jaren een befaamd boogschieter is geweest, doet dienst als hoofdpersonage. Ter ondersteuning van zijn diepe opvattingen gelden de tekeningen van illustrator Christoph Niemann.