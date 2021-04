Tussen herinnering en verbeelding

Gerald Murnane (1939) is een veel geprezen maar relatief onbekende Australische auteur. In 2020 verscheen De vlakte, het eerste vertaalde werk, en nu is er Grensgebieden, een bijzonder verslag van de maalstroom aan gedachten, herinneringen en verbeeldingen van een ik-figuur. Evenals de auteur is dat een oudere man die van de grote stad verhuist naar een buurtschap vlak bij een grens om daar zonder computer en televisie de laatste jaren van zijn leven door te brengen. Hij is naar het grensgebied vertrokken om het grootste deel van zijn tijd alleen te zijn en te leven naar een aantal zelfopgelegde regels. De eerste is dat ‘ik mijn blik hoed’ zodat er een grote alertheid ontstaat voor wat zich ‘aan de randen van mijn blikveld afspeelt’. Een tweede regel is dat de reeksen beelden die dan verschijnen worden opgeschreven. Taal en beeld vormen een noodzakelijke eenheid. ‘Al vroeg in mijn leven ontdekte ik dat ik niet in staat ben de taal der abstracties te begrijpen; zonder verwijzingen naar beelden is een geestestoestand voor mij onbegrijpelijk.’