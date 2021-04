De wondere wereld van Maarten

Afgelopen zomer overleed schrijver Maarten Biesheuvel. In zijn huis werden manuscripten gevonden die nu te lezen zijn in de bundel Vroeger schreef ik.

In het verhaal 'Animal claviriense' (1973) uit de zojuist verschenen bundel Vroeger schreef ik voert Maarten Biesheuvel een pianist op die hevig lijdt aan zelftwijfel: 'Af en toe komt er een melodietje in me op, ik schrijf het neer, maar zo gauw ik nuchter ben, bemerk ik dat het slechts een slap aftreksel, een onwaardig mengsel van Wolfgang Amadeus, Schubert, Brahms, Johann Sebastian en Mozart is. Ik heb nog nooit iets gemaakt dat de tand des tijds kan doorstaan.'

Wie bekend is met het werk van de afgelopen zomer op 81-jarige leeftijd overleden schrijver vallen onmiddellijk twee dingen aan dit citaat op. In de eerste plaats dat in de opsomming een fout of grap zit – Wolfgang Amadeus en Mozart worden apart genoemd &nd..

