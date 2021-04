Autopsie van een alcoholist

Robert, een vijftiger, wordt dood gevonden in zijn appartement. Twee politieagenten forceren de deur, doen hun ontdekking, bellen de forensische recherche. Er worden foto’s gemaakt. Robert wordt naar een mortuarium gebracht. Daar verrichten artsen een autopsie. Een stel geesten is getuige van dit alles. Met de agenten gaan ze de flat in. ‘We dringen allemaal de kamer in en kijken naar het lichaam. De gezwollen, verwekende huid, de ingevallen blik, de olieachtige plas vloeistoffen die zich over de vloer verspreidt.’ De geesten begeleiden Robert naar het mortuarium, zijn aanwezig bij de autopsie. In een empathische gedachtestroom gedenken de geesten het ontspoorde leven van Robert. Omdat ze geesten zijn, kijken ze met gem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .