Meeleven met de bad guy

Ter ere van het honderdste geboortejaar van Patricia Highsmith verscheen er een nieuwe uitgave van haar populaire boek De getalenteerde meneer Ripley. Hoewel dit al haar vierde roman was, vestigde ze met dit boek haar naam als misdaadauteur. Patricia Highsmith introduceerde een nieuw soort hoofdrolspeler in de misdaadliteratuur: de badboy. Tot die tijd waren de detectives de helden van de misdaadliteratuur. Tom Ripley is een slechterik, één die met zijn misdaden wegkomt.

Tom Ripley is halverwege de twintig en leeft in het Amerika van na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft geen geld, geen ambities en voelt zich helemaal niet op zijn plek in New York, dus als hij aan de sleur kan ontsnappen doet hij dat graag. Een bezorgde vader..

