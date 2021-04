'We zijn beland in een realiteit waarin ophef loont'

Zittend aan de keukentafel vertelt filosoof en publicist Sebastien Valkenberg (1978) over de geboortegeschiedenis van zijn boek over politieke correctheid, handzaam afgekort tot 'policor'. Valkenberg maakt zich zorgen over het fenomeen dat groot is en ongrijpbaar lijkt. Hij schreef er in 2014 een artikel over in NRC. Een Australische dame beklaagde zich bij de Aldi over Gruwelijke rijmen, een boek van de bekende auteur Roald Dahl. Zij stoorde zich aan het woord ‘slut’ (slet). Ze vond dat een vrouwonvriendelijk woord. Aldi luisterde en haalde het boek uit het winkelschap.

‘Daar ligt de kiem van mijn boek. Ik dacht: dit is censuur. Als we alleen letten op deze incidenten, misken je het gedachtegoed dat erachter zit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .