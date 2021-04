Niemand wil een dode Europese Unie. Een reis door de Europese Unie en het Habsburgse Rijk

Alle rijken, klein of groot, zijn ooit ten onder gegaan. Dus waarom de Europese Unie niet, die in opmerkelijk veel opzichten een kopie is van het vergruisde Habsburgse Rijk?

Premier Mark Rutte tijdens een videoconferentie met leiders van de Europese Unie over de aanpak van het coronavirus.Â

Heeft u al een account? Log in

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Vier artikelen per maand gratis

De Gruyter, die al jaren over Europa schrijft voor onder meer NRC Handelsblad, sprak voor Beter wordt het niet veel mensen. Vooral in haar vroegere woonplaats Wenen, waar ze leden van de voormalige keizerlijke ..

‘Europa is net als de Habsburgse wereld vóór 1914. Alles functioneert redelijk goed. Maar we zien het niet.’ Halverwege haar boek Beter wordt het niet. Een reis door de Europese Unie en het Habsburgse Rijk citeert Caroline de Gruyter de Tsjech Karel Schwarzenberg, tien jaar geleden minister van Buitenlandse Zaken. Dit citaat is niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk de kern van haar boek. En die luidt: op de Europese Unie is een berg kritiek mogelijk, maar bijna ongemerkt is de club van 27 onmisbaar geworden.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.