Wereldleiders en hun onmisbare dochters. Een historica schreef er een boek over

De Amerikaanse historica Catherine Grace Katz schreef een dik, maar toegankelijk en origineel boek over de rol van de dochters van de Britse premier Winston Churchill, de Amerikaanse president Franklin Roosevelt en de Amerikaanse ambassadeur in Moskou Averell Harriman tijdens de Conferentie van Jalta.

Jalta is een stad op het schiereiland de Krim, in 1954 ten tijde van de Sovjet-Unie door Moskou aan Oekraïne geschonken en in 2014 weer door Rusland geannexeerd. In februari 1945 vond er in het 116 kamers grote Livadiapaleis een bijeenkomst plaats van de geallieerde grote mogendheden, minus Frankrijk. Onderwerp nummer één was hoe om te gaan met het overwonnen Duitsland. De afbakening van invloedssferen kwam pas in juli dat jaar, in Potsdam. ..

