Vurig pleidooi voor een voortdurend gesprek met jezelf en een zoektocht naar zin en betekenis

In Het leven van de geest, het laatste hoofdwerk van Hannah Arendt, schrijft de filosofe over denken, willen en oordelen. Denken is bij Arendt geen passief mediteren, maar vraagt om een actief gesprek met jezelf en de wereld om je heen.

Ieder mens denkt. Althans, dat zou je denken. Ieder mens heeft gedachten, opinies en meningen, maar of ook ieder mens denkt? Filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was daar niet zo zeker van. Niet meer, in ieder geval, nadat ze in 1961 verslag had gedaan voor het tijdschrift The New Yorker van het ‘Eichmann-proces’ in Jeruzalem. Adolf Eichmann, verantwoordelijk voor het transport van de Joden naar de concentratiekampen, bleek geen monster, noch de verpersoonlijking van het ultieme kwaad. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij slechts orders had gevolgd.

Met dat argument werd Eichmann voor Arendt de verpersoonlijking van wat ze een huiveringwekkend kenmerk van de moderne tijd noemde: gedachteloosheid. Na het Eichmann-proces stortte z..

