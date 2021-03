Als zelfs herinneringen worden uitgewist

Een eiland zonder naam, een hoofdpersoon die romans schrijft en waarvan de naam niet genoemd wordt, een personage R., die de redacteur van de schrijfster is, en een oude man. Dat zijn de belangrijkste spelers in De geheugenpolitie van de Japanse schrijfster Yoko Ogawa (1962) die in 1988 debuteerde en inmiddels een gelauwerde auteur is met een groot oeuvre. De geheugenpolitie verscheen al in 1994. De vertaling heeft even op zich laten wachten.

De titel van het boek en de naamloze plaatsen en personen doen al vermoeden dat er iets bijzonders aan de hand is. Is er iets of iemand die over ons geheugen kan beschikken anders dan wijzelf? Op het eiland wel, want er vinden ‘uitwissingen’ plaats en dat betekent dat van de een op de andere dag dingen of levende have plots niet meer bestaan. En niet alleen dat, maar binnen de kortste keren zijn die zaken ook uit het geheugen verdwenen. Een boeiend literair experiment.

Die uitwissingen gebeuren al sinds lange tijd. De moeder van de schrijfster hield nog ‘verboden’ objecten verborgen om zich vroegere tijden te herinneren. De oude man die op de oude ferry woont, heeft nog wazige herinneringen aan de oude boottochten.

Het is moeilijk voorstel..

