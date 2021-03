Wijze levenslessen sprankelend verpakt

Het is een kunst: het schrijven van een jeugdboek waarin wijze levenslessen op een niet belerende toon en in een sprankelende stijl zijn verwerkt. Een mooie dag om in een boom te klimmen is zo’n juweeltje dat ik veel lezers toewens.

Marnus (13) is de middelste van drie broers en heeft het gevoel dat hij er maar een beetje bijhangt in het gezin. Zijn oudste broer is stoer en geliefd bij de meisjes. Zijn jongste broertje is intelligent en ziet overal kansen om geld te verdienen. Marnus is heel gewoon en niemand lijkt hem echt op te merken. ‘Wat er ook gebeurt, ik verdwijn altijd ergens tussen mijn broers in het niets. Ik ben Marnus-in-het-midden.’ Tot de onbekende Leila aanbelt met een petitie om een boom in het park te redden. Diezelfde dag nog klimt ze in de bijzondere Witkareeboom om te voorkomen dat hij wordt gekapt en Marnus gaat haar achterna. Hij weet zelf niet eens waarom. Tot zijn verbazing luisteren mensen nu wel naar hem, maar of dat ook echt fijn is?

In eer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .