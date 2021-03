Letterlijk een typisch boek over de Balkan

Het is ontegenzeggelijk waar: dit boek valt op. Niet alleen door omvang en zwaarte, maar ook de ruw stoffen omslag en de vele foto’s. Meest in het oog springend in het lettertype: nu eens klein, zodat het verhaal langs volgepakte pagina’s schrijdt. Dan weer met loeiend grote afdruk, zodat een fotokatern (in totaal zijn er 225 soms prachtige, mysterieuze afbeeldingen) onvermijdelijk wordt.

En dan is dit boek ook nog eens deel van een trilogie. Eerst was er Het einde van Europa, ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens (2004). Tien jaar geleden gaven schrijfster Irene van der Linde (redacteur bij De Groene Amsterdammer) en fotografe Nicole Segers (docent aan de Fotoacademie in Amsterdam) Het veer van Istanbul. Ontmoetingen langs de Bosporus uit. Met Bloed en honing maakt het duo hun de drieslag compleet. Een unieke combinatie van literaire non-fictie en fotodocumentaire, noemen de auteurs zelf hun product.

Wat fascineert in hun aanpak, is de gelaagdheid. Aan de oppervlakte is het boek een verslag van een reis door de landen van ex-Joegoslavië, met in de rugzak het boek van Rebecca West, Black Lamb and Grey Falcon (194..

