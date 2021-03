Slecht twee lichtpuntjes in Midden-Oosten

In 2017 verscheen deze titel al, maar Vantilt gaf een heel ander boek uit: Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie. De titel hoort nu bij een nieuw boek van Carolien Roelants waarin ze per helikopterview en met een adelaarsblik die details scherp stelt een van de meest geplaagde regio’s ter wereld doortrekt.

In 2019 was er al Dwars door het Midden-Oosten, waarvan het eerste woord herinnert aan de wekelijkse column in NRC Handelsblad, de krant waarvoor ze veertig jaar werkte. Eerder al schreef ze Iran achter de schermen en samen met Paul Aarts, Saoedi-Arabië. De revolutie die nog moet komen. Het nieuwe boek geeft aan dat het in het Midden-Oosten van kwaad tot erger ging, maar er zijn ook twee lichtpunten.

In Sudan waren er verkiezingen en is er iets van een overlegcircuit en onderhandelingen tussen belangengroepen, regering en oppositie. En in Tunesië verliep de Arabische Lente min of meer vreedzaam; de verkiezingen van 2019 leidden tot een vreedzame verandering van de macht. Maar die zwaluw maakt nog geen zomer: Tunesië is met tien miljoen b..

