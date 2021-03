Door leugens verleid. Hoe je fake news en andere vormen van manipulatie herkent en bestrijdt

Er is weinig wat het nieuws momenteel zo beheerst als de term ‘fake news’. Het is geen toeval dat de term via het Engels tot ons is doorgedrongen, sinds het in alle opzichten opzienbarende presidentschap van Donald Trump. Trump begon zijn presidentschap met aanvallen op de pers in de Verenigde Staten en is daarmee ook nooit opgehouden. Sterker nog, hij mobiliseerde met zijn haatcampagnes grote groepen kiezers die journalisten aanvielen. Daar bleef het niet bij, zoals te constateren viel op 6 januari 2021, toen aanhangers van Trump het Capitool bestormden, ervan overtuigd dat vier jaar ‘fake news’ ook tot ‘fake verkiezingen’ had geleid.

Het verschijnsel bleef niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar verspreidde zich als een olievlek over..

