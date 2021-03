Het verhaal van domineesvrouw Anna Pannekoek en een tragisch kolonisatieproject

‘… Op mijn nachtkastje ligt de Statenvertaling, als een rechtlijnig wetboek dat me dwingt mijn echtgenoot te volgen, waarheen hij ook gaat. Ik knijp mijn ogen stijf dicht. Ik kan niet mee. Ik wil niet mee. Was ik maar nooit met Arend getrouwd.’



Aldus Anna Pannekoek in de historische roman Papieren paradijs van Marlies Medema. Hoewel de auteur de mijmeringen van haar hoofdpersonage natuurlijk zelf invulde, is het meer dan aannemelijk dat ook de echte Anna zoiets heeft gedacht. Van de romantische liefde komt namelijk niet veel terecht in Anna’s leven. Terwijl ze verliefd is op de een, hebben haar ouders een huwelijk met een ander gearrangeerd. Hun uitverkorene is een parmantige theologiestudent, Arend van den B..

