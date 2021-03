‘Wat blijft, is een waanzinnig mooi land met 66 miljoen eigenwijze individuen’

Hieke Jippes, decennia lang correspondent in Londen en omstreken, presenteert een klein, maar leuk boekje over ‘the queen’, die heel anders is dan in The Crown.

Elizabeth II is 94, haar man Philip, de hertog van Edinburgh, hoopt op 21 juni een eeuw oud te worden. De vorstin is 1.62 meter lang, zit al 68 jaar lang op de troon en is staatshoofd van zestien van de 54 landen die bij het Britse Gemenebest horen. Ze versleet veertien premiers en haar ervaring maakt het gebrek aan opleiding goed.

De afgedwongen pogingen om haar uitstraling te vermenselijken, gingen nooit goed. De documentaire van twee uur uit 1969, die Philip bij de BBC bestelde, was futiel; de publieke emotie na de dood van prinses Diana tot en met de coronapandemie, is beperkt.

tal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .