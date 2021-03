Jong en vol verwachting. Dit is een een realistisch verhaal over vriendschap en idealen

Anna Hope schetst drie vrouwen, zo’n beetje halverwege hun leven. Na een onbezorgd fragment uit 2004 duik je als lezer het verhaal in 2010 in. De beeldschone actrice Lissa lijkt het goed voor elkaar te hebben. Ze krijgt een belangrijke rol in Oom Wanja van Tsjechov, maar ze komt door die rol zichzelf tegen, met de nodige gevolgen. Hannah is getrouwd met Nathan. Financieel gaat het haar voor de wind, maar ze is niet gelukkig. Ze heeft een allesoverheersende kinderwens en dat brengt haar relatie in de problemen. Dan is er nog Cate, die halsoverkop getrouwd is met een kok, een beer van een vent. Maar na de geboorte van zoon Tom wordt ze steeds depressiever.

Verwachting speelt zich af in verschillende tijdsperioden (1987-2018). Het k..

