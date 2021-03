Domineesvrouw in Suriname. Een boek dat beeldend, scherp en doorleefd is geschreven

Papieren paradijs van Marlies Medema is een historische roman over een domineesvrouw die in 1845 samen met haar man en een groep arme boeren naar Suriname vertrok.

Anna Pannekoek groeit op in een welgestelde familie. Haar vader is eigenaar van diverse papiermolens in de buurt van Heelsum. Er ontwikkelt zich wederkerige verliefdheid tussen Anna en Marten, van wie de vader ook een papiermolen bezit. Een goede partij dus, zou je denken, maar Anna’s familie is een andere mening toegedaan. De familie van Marten is te arm. Haar ouders arrangeren een ontmoeting met Arend van den Brandhof, een jongen die op het punt staat zijn studie theologie af te ronden en uit een rijke familie komt. Anna stemt tegen wil en dank in met het huwelijk. Maakt ze door toe te geven aan haar ouders de juiste keuze en hoe kun je weten of je de juiste keuze maakt? Er is geen weg meer terug, zo concludeert ze, dus ze moet haar be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .