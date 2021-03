Een intrigerende roman: Wat als de ‘wereldmachine’ stilvalt?

Typisch DeLillo: naderend onheil en een wereld die niet is wat ze lijkt. Zo was het al in zijn roman Witte ruis (1985), waarin een Amerikaans gezin op de vlucht slaat voor een gifwolk. In zijn magnum opus Onderwereld (1997) beschrijft DeLillo hoe Amerika tijdens de Koude Oorlog wordt geregeerd door een ondergronds netwerk van macht, waarmee het individu in botsing komt. De probleemstelling die de 84-jarige DeLillo nu in De stilte op tafel legt, is helder als glas. Hij maakt zich een voorstelling van hoe het zou zijn als de wereld van het ene op het andere moment gaat haperen. Hij ensceneert hoe een vijftal mensen aan den lijve meemaakt hoe de ‘wereldmachine’ stilvalt. Er is sprake van een ‘internetapocalyps’.

Diane Lucas, emeritus ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .