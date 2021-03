Erasmus tegen de theologen

In de biografie van Sandra Langereis is Erasmus een held die het tegen foute theologen opneemt.

De eerste zin van de biografie van de theoloog, bijbels humanist en literator Erasmus komt als een verrassing. ‘Op 27 juni 1598 vertrok Erasmus uit de haven van Rotterdam.’

1598? Toen was Erasmus toch al 62 jaar dood? Het zou kunnen dat de biograaf, Sandra Langereis, een tikfout heeft gemaakt, die door de corrector niet is opgemerkt. Dat blijkt niet zo te zijn. Langereis begint haar Erasmus-biografie met een uitvoerige beschrijving van vijf schepen die in 1598 vanuit Rotterdam langs de zuidpunt van Zuid-Amerika naar de oostkant van Azië voeren, nader: het Japanse eiland Kyushu. Op de achtersteven van een van de schepen was een scheepsbeeld vastgeschroefd. Waarom? Dat is een ingewikkeld verhaal, maar het was een beeld van ..

