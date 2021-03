Een eerbetoon aan trouw in het nieuwe boek van Abraham Yehoshua

De tunnel van Abraham Yehoshua gaat over Israël, over een dementerende man, maar vooral over een huwelijk en de zorg voor een ander.

Abraham Yehoshua, Joods schrijver (verhalen, romans, essays, toneelstukken), professor literatuurwetenschap, is decennia lang politiek actief geweest. In lezingen en columns maakte hij zich sterk voor vreedzaam samenleven van Joden en Palestijnen. Hij sprak zich uit voor een Palestijnse staat. Daar is hij inmiddels van teruggekomen. Zijn bevlogenheid voor Israёl deelde hij met andere schrijvers als Amos Oz en David Grossman. Yehoshua mist de politieke betrokkenheid op zijn land in de hedendaagse jonge schrijvers. Zijn zoektocht naar wegen om vreedzaam samen te leven tref je ook in zijn romans. Op eenvoudige wijze verweven in zijn verhalen komen de levens van Joden en Palestijnen samen. Hij benadrukt daarbij vooral de overeenkomsten in de..

