Thrillerauteur Deon Meyer: ‘Ik weet inmiddels wanneer een verhaal goed is voor een boek’

De boeken van Deon Meyer zijn hard. Ze zitten vol actie en geweld, tegen een achtergrond van schrijnende armoede en opzichtige rijkdom, van eerlijke agenten en corrupte bazen. ‘Het is een redelijke afspiegeling van de hedendaagse maatschappij in Zuid-Afrika’, zegt de schrijver. ‘Maar het is natuurlijk wel relatief. Vergelijk je Zuid-Afrika met Mexico of Rusland, dan valt het mee.’

‘Ik ben bang dat mijn boeken inderdaad een redelijk goed beeld geven van mijn land’, erkent Deon Meyer het clichématige beeld van Zuid-Afrika. ‘Corruptie is standaard. Kijk naar het miljard voor de Covid-hulp dat is verdwenen. De president en zijn getrouwen vechten tegen die corruptie in hoge kringen, maar dat heeft nog geen groot resultaat opgeleverd. Het is iets voor de lange termijn. Ook het geweld is onlosmakelijk onderdeel van delen van het land. Maar toch, het blijft een heerlijk, prachtig land. De misdaadcijfers in vergelijking met Europa zijn misschien hoog. Maar het is natuurlijk relatief. Vergelijk je het met Mexico of Rusland, dan valt Zuid Afrika wel mee. Een toerist in Zuid Afrika heeft minder kans om iets te overkomen dan i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .