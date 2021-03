Virginie Maris: ‘We moeten nu nederig zijn en niet alle natuur willen beheersen’

Filosoof Virginie Maris pleit voor een herwaardering van de natuur als ‘radicaal anders’. Als we de wilde natuur willen beschermen, dan moeten we bereid zijn haar los te laten uit onze greep en onszelf begrenzen.

We leven in het Antropoceen, klinkt het steeds vaker. Het tijdperk van de mens. We tellen nog maar net mee - de aarde bestaat 4,6 miljard jaar terwijl homo sapiens pas 250.000 jaar geleden opdook - maar het klimaat ondervindt nu al zoveel gevolgen van menselijke activiteit, dat de term Antropoceen toch op zijn plaats lijkt.

De Franse omgevingsfilosoof Virginie Maris erkent dat de invloed van de mens op onze planeet verstrekkend is, maar ze kreeg de afgelopen jaren toch steeds meer moeite met de opmars van de term Antropoceen. ‘De mens staat in het centrum in dit discours. De planeet zou volledig onder onze controle zijn. Nu zou het alleen nog zaak zijn onze invloed ten goede te gebruiken, in plaats van ten kwade.’ Dit narratief getuigt va..

