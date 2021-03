Hoe wonderboy Lodewijk Asscher uit de Haagse kaasstolp verdween

Op 14 januari 2021 trad Lodewijk Asscher af als lijsttrekker van de Partij voor de Arbeid, wegens zijn rol als voormalig minister van Sociale Zaken in de Toeslagenaffaire. Een vervelende verrassing voor Wilfred Scholten, die zijn portret van Asscher net af had en vlak voor het PvdA-congres in januari door Asscher ervan verzekerd was dat hij niet zou vertrekken.

In allerijl schreef Scholten een nieuwe epiloog en veranderde hij de ondertitel van zijn boek: van Portret van een stoïcijns optimist naar De val van een politiek talent. Journalist Scholten volgde Lodewijk Asscher de afgelopen vier jaar. Zijn eerdere leven komt tussendoor voorbij – het boek is niet op chronologische volgorde geschreven. De nadruk ligt op de histo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .