Bij de naoorlogse dichter Lucebert was er ook ruimte voor de ontluistering

Lucebert, een van Nederlands belangrijkste dichters, moest als 27-jarige in 1952 halsoverkop verhuizen, waarbij hij veel dicht- en tekenwerk achterliet. Dat werk raakte in de vergetelheid. Tot deze week.

Het moet voor elke biograaf een fantastisch cadeau zijn om nieuwe onthullende informatie of nooit eerder gepubliceerd materiaal te ontdekken. Het overkwam Wim Hazeu die, toen hij aan de biografie van dichter en schilder Lucebert (1924-1994) werkte, een aantal brieven in handen kreeg waaruit bleek dat Lucebert in zijn jeugd uitgesproken sympathieën had voor nazi-Duitsland, iets waarover hij daarna altijd heeft gezwegen.

Ook Graa Boomsma had zo’n ervaring. Hij is bezig met de biografie van de schrijver/dichter Bert Schierbeek (1918-1996), een van de grondleggers van de literaire beweging van de Vijftigers en vanaf 1948 vriend van Lucebert. Schierbeeks zoon, Michiel, bleek zonder het te weten al jarenlang in het bezit van een doos vol poëzie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .