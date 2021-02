Tussen Babel en Bijbel

In maart 1932 stond Frans Böhl op een koud Schiphol met een tropenhelm in de hand klaar om met het vliegtuigje De Arend te vertrekken naar Irak. De volgende dag sierde zijn foto de dagbladen. De Leidse hoogleraar assyriologie stond immers bekend als een groot geleerde en zijn reisverslagen waren vaak in de krant te lezen.

Dit was de eerste keer dat Böhl per vliegtuig naar het oude Nabije Oosten vertrok. Om in musea en bij opgravingen zijn bijdrage te leveren. Maar op zoek naar nieuwe kleitabletten en voorwerpen voor zijn indrukwekkende verzameling oudheden.

De foto in de dagbladen markeert in zekere zin een keerpunt in de Nederlandse bestudering van het oude Nabije Oosten. De universiteiten van Amsterdam en Leiden hadden allang leerstoelen voor oosterse talen en het Oude Testament. Begin twintigste eeuw waren pogingen ondernomen de bestudering van de Egyptische hiëroglyfen en het spijkerschrift van Mesopotamië serieuzer ter hand te nemen. Maar echt zelf meedoen in het onderzoek lukte niet. De eerste die in Duitsland een echt assyriologisch p..

