De geheimen van de zalm blootgelegd in een fijn geschreven boek

Lars Kvamme is journalist en gebruikt inzichten uit de biologie, de geologie, de genetica en sporen in de literatuur voor zijn sprankelend geschreven boek. Zelfs na honderden jaren onderzoek houdt de Atlantische zalm iets mysterieus. Jonge zalm, parr genaamd, leeft solitair in de rivier en eet nauwelijks iets. Als hij naar zee trekt, verandert de tien centimeter grote vis in een smolt en sluit zich aan bij een school. Bij de riviermonding wacht de zalm tot de temperatuur van het water ongeveer tien graden is. Is het te koud, dan wacht de zalm. Is het te warm? Dan wacht de zalm ook. Na één tot vier jaar keert de volwassen zalm terug naar zijn geboortegrond om te paaien.

Hoe weet de zalm de weg? Herkent hij de geur van het rivierwater waari..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .