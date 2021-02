Hoe verlies een gezin uit elkaar drijft

Jaarlijks komen de ouders Carel en Clara en hun volwassen kinderen Kathleen en Mees op Alriks verjaardag bij elkaar. Hun zoon stierf op tienjarige leeftijd aan leukemie. Ze eten dan tompoezen, waarvan de jongen zo hield. De roman speelt voor een groot deel in Zwolle en omgeving, en is geschreven vanuit steeds verschillende perspectieven. Zo komen we te weten hoe de gezinsleden op een verschillende manier met het verlies omgaan. Kathleen, die filosofielessen geeft in een gevangenis, wil, zij het tegen de zin van haar man, per se geen kinderen. Geleidelijk wordt duidelijk dat ze zich wil beschermen tegen het risico een kind te verliezen. Haar gesprekken met een psycholoog, de eenzaamheid in haar huwelijk, het masker van haar aangepastheid ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .