De eerlijke blik naar binnen in de nieuwe roman van Vonne van der Meer zorgt voor spanning

Vrouwen die moeder willen zijn. Daarvan komen we er meerdere tegen in het werk van Vonne van der Meer. In haar vorige roman, Vindeling (2019), verlangt hoofdpersoon Jutka hevig naar een kind. Veel eerder in haar schrijverschap vormde een kinderwens de start van een verrassend verhaal in De reis naar het kind (1989). Ook in Eilandgasten (1999) komt het thema terug.

Hoofdpersoon Cécile (Ciel voor intimi) in Van der Meers jongste roman Naar Lillehammer sluit zich in het rijtje aan. Wat al te nadrukkelijk vermeldt de verteller in de opening van de roman: ‘Negenenveertig, het kon niet meer, sinds een jaar was ze opgehouden met bloeden. Ze wist niet wat ze zou doen als ze nu nog een kind in de schoot geworpen kreeg.’ Prompt d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .