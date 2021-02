Christiaan Snouck Hurgronje was meer dan een nare man met rare omgangsvormen

Het is niet moeilijk om een lichte weerzin te ontwikkelen tegen Snouck Hurgronje (1857-1936), over wie de Leidse hoogleraar algemene geschiedenis Wim van den Doel een biografie geschreven heeft. Snouck Hurgronje, in de wandelgangen Snouck genoemd, was een kenner van de islam en de oosterse talen. Voor hij in 1907 hoogleraar Arabisch in Leiden werd, verbleef hij langdurig in Nederlands-Indië, waar hij onderzoek deed naar de islam en het koloniaal bestuur adviezen gaf. Snouck was verslingerd aan Indië. Het enige nadeel was dat hij er zijn moeder niet kon zien. De liefde voor zijn moeder is een van de weinige aanwijzingen dat Snouck een zachte kant bezat.

Naarmate Snoucks nare kanten zichtbaar worden, krijgt het drama dat de biograaf in het ..

