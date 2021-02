Een Duitse soldaat over schuld

De roman Wij Duitsers van de Schots-Duitse Alexander Starritt (1985) is onthutsend. De verteller van de roman, Callum Emslie, probeerde tijdens een bezoek aan zijn Duitse opa Meissner te horen hoe het was om met de Wehrmacht in Rusland te vechten. Opa Meissner raakte geïrriteerd door deze vraag. In tweede instantie besloot hij om deze toch te beantwoorden door middel van een brief aan zijn kleinzoon. Deze brief vormt het grootste gedeelte van de roman. Soms voegt Callum een verduidelijking toe, omdat de lezer van nu ver verwijderd is van de details uit een Duits soldatenleven van toen.