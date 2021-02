Carolien Roelants: ‘Negatieve sfeer is de reden voor vertrek van christenen uit het Midden-Oosten’

Het einde van het christendom in het Midden-Oosten nadert, schreef journalist Carolien Roelants bijna vier jaar geleden. Zo denkt ze er nog steeds over. ‘Het is niet zo dat christenen worden weggejaagd, op een gegeven moment zijn er gewoon meer redenen om te vertrekken dan te blijven.’

Syrische christenen vieren het kerstfeest in Damascus. Hoewel de oorlog in de land voor behoorlijk wat verwoestingen heeft gezorgd, is het centrum van de hoofdstad grotendeels intact.

Het zijn niet haar woorden, zegt Roelants. ‘Toen ik vlak voor ik dit schreef in Jordanië was, vroeg ik aan een bisschop daar hoe hij naar de toekomst van het christendom in de regio keek. Wie de getallen ziet, kan niet anders dan hem gelijk geven.’ Nieuw is die ontwikkeling niet: in 2009 schreef de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Philip Jenkins in Het vergeten christendom dat christenen al meer dan duizend jaar terrein verliezen in het Midden-Oosten, ooit de bakermat van deze religie.

Carolien Roelants (1948) zag het soms van nabij gebeuren. In 2008 bezocht ze christenen in het noorden van Irak. Ze zijn er niet meer, op de vlucht geslagen voor het geweld van ISIS. Roelants volgde voor NRC bijna veertig jaar de ontwikkelingen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .