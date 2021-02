‘Migranten bedreigen vrouwenrechten’

Ayaan Hirsi Ali woont al jaren niet meer in Nederland, maar is deze week weer volop in beeld. In haar nieuwste boek Prooi betoogt ze dat vrouwen zich in Europa steeds onveiliger voelen. Dat komt volgens haar door jonge, mannelijke, islamitische migranten.

Ayaan Hirsi Ali woont inmiddels langer in de Verenigde Staten dan ze in Nederland woonde. Haar tumultueuze vertrek uit ons land zorgde er in 2006 voor dat het tweede kabinet-Balkenende viel. Dat lijkt een eeuwigheid geleden.

Ze staat zowel in Nederland als in de VS bekend om haar scherpe kritiek op de islam. Daardoor staat ze in een gespannen relatie tot de moslimgemeenschap, waarvan ze tot twintig jaar geleden zelf ook deel uitmaakte.

Prooi kwam woensdag uit in tien landen tegelijk. In dit boek stelt ze dat vrouwen in Europa zich de laatste jaren steeds onveiliger voelen. De samenleving wordt onder druk van de islam preutser, vindt Hirsi Ali. Dit zou vooral te wijten zijn aan jonge islamitische migranten.

In hoeverre is uw persoonlijke mig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .