Bijbel heeft geen conflict met evolutie

Als je grondig kijkt wat de Bijbel werkelijk bedoelt te zeggen, is er dan nog steeds een spanning met de evolutietheorie? Nee, meent de vrijgemaakt-gereformeerde wetenschapper Henk G. Geertsema in een 368 pagina’s tellende bespreking van alle mogelijke bijbelteksten over schepping en zondeval.

Even denk je: weer een boek over evolutie? Is over die discussie niet al alles gezegd, compleet met een kinderboek (Het geheime dagboek van topnerd Tycho) en een grotemensenverhaal (Oer)? De posities zijn inmiddels ook wel duidelijk: in orthodox-protestantse kring zijn er gelovigen die menen dat geloven in God als Schepper te rijmen valt met het aanhangen van de evolutietheorie, en er zijn er die daarin een groot gevaar zien.

Toch ontbrak er nog iets, meende Henk Geertsema. Geertsema (1954) - ooit door het blad Sophie een ‘gereformeerde hippie’ genoemd - was tot november vorig jaar werkzaam bij wat ooit de Gereformeerde Sociale Academie heette (nu Viaa Hogeschool) en sinds 2013 is hij directeur van het Praktijkcentrum..

