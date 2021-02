Jacob kwam als 71-jarige uit de kast: ‘Ik was de gereformeerde ouderling, homoseksualiteit was geen thema’

Jacob Diederiks (80) is al 54 jaar getrouwd met Paulien en vader van vier kinderen. De oud-leraar is van gereformeerden huize, voormalig ouderling en nog altijd een kerkmens in hart en nieren. Als 71-jarige kwam hij uit de kast als homo. Deze week verscheen zijn autobiografie Oudroze.

‘Mijn vrouw vond dat ik voor dit interview eigenlijk even apart moest gaan zitten. Maar ik heb haar zelf gevraagd om mee te luisteren. Dan kan ze me eventueel corrigeren als ik me iets verkeerd herinner’, zegt Jacob Diederiks aan het begin van ons gesprek.

Ze zijn al ruim 54 jaar samen. Hun paden kruisten elkaar tijdens een trektocht door de Alpen. Met de Gereformeerde Reisvereniging, die Diederiks in zijn boek Oudroze aanduidt als 'een verkapt huwelijksbureau'.

Diederiks: 'Wij waren allebei midden twintig, dus naar de toenmalige maatstaven niet zo jong meer. Op die leeftijd waren al je vrienden getrouwd of hadden vaste verkering. Wij waren nog steeds alleen. Paulien had in haar jeugd veel meegemaakt waarop we nu niet verder willen in..

