Het pad van een wereldverbeteraar kronkelt behoorlijk. Wees bedacht op vernauwing en dogmatisch denken

In de zoektocht naar oplossingen voor milieuproblemen, natuurbehoud en klimaatverandering is het noodzakelijk een open vizier te houden, laten twee nieuwe boeken goed zien. Een wereldverbeteraar moet bereid zijn te reflecteren op zijn diepere drijfveren en ook op wat hij in de praktijk eigenlijk bereikt.

Een vrouw op een rozenkwekerij in Holeta, Ethiopië. In het boek Hoe handel ik eerlijk vat hoofdpersoon Johan het plan op om 'eerlijk' rozen te gaan kweken in Ethiopië.

De welwillende mens heeft het moeilijk tegenwoordig. Elke keuze die een mens in het dagelijks leven maakt, lijkt beladen met morele vragen. De winkels hangen vol met mooie kleding, maar ze zijn vaak ver weg gemaakt, in Bangladesh of Vietnam. Je weet niet zeker of

de kledingmakers goed behandeld en betaald zijn.

In de supermarkt koop je fruit en groente die vaak in Afrika en Zuid-Amerika zijn verbouwd of gekweekt. Is dat gebeurd zonder al te veel pesticiden en onder goede arbeidsvoorwaarden voor de verbouwers? En is het wel goed dat de groenten en fruit per vliegtuig zijn vervoerd, aangezien we weten dat de uitstoot van koolstofdioxide bijdraagt aan de huidige opwarming van de aarde?

Dat de welwillende mens het zo moeilijk heeft, komt doorda..

