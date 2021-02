Roman als klimaatpamflet, geschreven door Adriaan van Dis

In de roman is Jákob Hemmelbahn - zoon van Hongaarse vluchtelingen – bezig aan een boek waarmee hij de Republiek wil wakker schudden. Vlak bij zijn huis heeft een overstroming als gevolg van een orkaan een gehucht weggevaagd. ‘De Kuil’ was een woonoord vol arme mensen - ‘weggooimensen’ – onder wie een dame op wie Jákob verliefd is. Het ellendige lot van de Kuilers wordt verzwegen, maar Jákob zal die stilte verbreken.

Jákob overleeft de orkaan omdat hij op een terp woont. Het is echter de vraag of hij zich staande houdt in het geestelijke klimaat waarin hij leeft. Ook daarin stormt het. De president houdt niet van dissonante geluiden. Om te illustreren hoe slecht het vrije woord eraan toe is, bestaat de eerste pagina van zijn roman uit doo..

