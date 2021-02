De wereld van het joodse bijbellezen

Hoe kijkt u aan tegen de figuur van Jezus en wat Hij leerde? Na lezing van zijn prachtige boeken over Genesis en Leviticus had ik rabbijn Sacks deze vraag wel willen stellen. Maar we kunnen het hem niet meer vragen, want Jonathan Sacks overleed vorig jaar op 72-jarige leeftijd.

Jonathan Sacks was de opperrabbijn van Groot-Brittannië en werd een paar jaar terug bij ons bekend met zijn boek Een gebroken wereld heel maken. Daarin ontvouwde hij de joodse visie en levenshouding voor het herstel van de samenleving. De mens is dankzij de Schepper vrij en tegelijk verantwoordelijk; daarmee is zijn goddelijke opdracht gegeven om de wereld te scheppen en te bewaren. We moeten ons verzetten tegen een ‘aangeleerde hulpeloosheid’.

Dezelfde drive en ook zijn mooie schrijfstijl vind je terug in twee bijbelverklaringen die nu in Nederlandse vertaling verschenen zijn, Genesis (Boek van het begin) en Leviticus (Boek van het heilige). Ze behoren tot een serie over de vijf boeken van Mozes. In het jodendom worden ..

