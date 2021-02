We voelen ons twee uur per dag schuldig

Filosofe Jannah Loontjens kijkt in het Rijksmuseum naar het schilderij ‘Agnus Dei’ van Francisco de Zurbarán, geschilderd tussen 1635 en 1640. Jezus geschilderd als het paaslam, zich opofferend voor de mens, waardoor Hij ons van onze zonden verlost en verzoent met God. ‘Met het offeren van een dier wordt vergeving gevraagd aan het hogere. Vergeving brengt verlossing’, mijmert Loontjens. Maar ook: ‘Kan schuldgevoel oplossen door vergeving of verzoening? In mijn ervaring is schuldgevoel taai, hardnekkig en volgzaam als een trouwe hond, die zich niet zomaar laat wegsturen. Zelf ben ik niet gelovig opgevoed, heb nooit in een Schepper geloofd en dus ook niet in vergeving van hogerhand, maar last van schuldgevoelens heb ik wel.’

Loontjens staat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .