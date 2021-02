Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Frans-Duitse oorlog (1870-1871)

Het jubileum van een belangrijk feit gaat dezer dagen bijna geruisloos voorbij. Op 18 januari was het honderdvijftig jaar geleden dat koning Wilhelm I van Pruisen in de Spiegelzaal van het paleis in Versailles tot Duitse keizer werd gekroond. Deze maand is het honderdvijftig jaar geleden dat Parijs zich aan de Duitse belegeraars overgaf, waarna de soldaten van het nieuwe keizerrijk in triomfparade door de stad marcheerden. Niet langer was Frankrijk het machtigste land op het Europese continent. Zijn plaats werd ingenomen door het Duitse keizerrijk.

Nederland, dat in de Frans-Duitse Oorlog angstvallig neutraal gebleven was, zag de toekomst met zorg tegemoet. Zou Nederland het volgende slachtoffer van de Duitse expansie worden? De angst voor de Duitse annexatielust werd gevoed door de Duitsers zelf. Een veelgebruikte Duitse schoolatlas noemde Nederland een ‘aanhangsel van Duitsland’; een ander studieboek omschreef de Nederlanders als ‘durchaus Germanisch’ (‘helemaal Germaans’).

Honderdvijftig jaar later is het moeilijk voor te stellen, hoe bang de Nederlandse bevolking voor de Duitsers was en hoe nauwgezet het verloop van de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland werd gevolgd. Het is te lezen in Vuistrecht en wisselgeld, het boek van Paul Moeyes over Nederland en de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871. De auteur wekt verwachtingen. Hij schreef een standaardwerk over Nederland in de Eerste Wereldoorlog, Buiten schot, en over het Nederlandse leger en de neutraliteitspolitiek 1839-1939, De sterke arm, de zachte hand.

De Nederlandse angst voor Bismarck en het Duitse keizerrijk is geen groot thema in de historische literatuur. Wie de naslagwerken over de Nederlandse geschiedenis leest, leert dat Nederland rond 1870 door liberalen of conservatieven werd geregeerd en dat er in Atjeh, op Sumatra, een langdurige guerrilla begon. Maar de Frans-Duitse oorlog is een zijtoneel.

Indirect was de Duitse dreiging voelbaar. Zo weigerde de Kamer in 1867 de begroting van Buitenlandse Zaken goed te keuren, omdat minister Van Zuylen van Nijevelt de neutraliteit van het groothertogdom Luxemburg had gegarandeerd, wat de Duitsers ontrieven kon. Nadat koning Willem III de Kamer ontbonden had, werd de begroting weer verworpen, nu door de nieuwe Kamer. Pas toen aanvaardde Willem III het ontslag van het kabinet. Sindsdien geldt de regel, dat geen kabinet kan blijven tegen de uitdrukkelijke wil van de Kamer in.

kansloos verslagen

Deze kwestie, die de geschiedenis is ingegaan als de Luxemburgse kwestie, hing nauw samen met het onderwerp van Moeyes’ boek: hoe het neutrale Nederland zich niet goed raad wist met de snelle opkomst van een nieuwe buur, het koninkrijk Pruisen, geregeerd door koning Wilhelm I en diens minister-president, Otto von Bismarck. Het ideaal van Bismarck was om de meer dan veertig koninkrijkjes, (groot)hertogdommen, vorstendommen en vrije steden die samen een statenbond vormden, de Duitse Bond, tot een eenheid te smeden, onder leiding van het koninkrijk Pruisen. Daartoe voerde Bismarck enkele veroveringsoorlogen, eerst met Denemarken, toen met Oostenrijk, die beide snel en kansloos verslagen werden. ‘De grote vragen van deze tijd’, zei Bismarck, ‘worden niet beslist door redevoeringen en besluiten bij meerderheid, maar door staal en bloed.’

Nederland was betrokken bij de Duitse Bond, doordat koning Willem III groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg was. Luxemburg en Limburg maakten beide deel uit van de Duitse Bond, zodat Nederland met twee tenen onder de Duitse lappendeken lag. Even dreigde Nederland het lot van Denemarken en Oostenrijk te ondergaan, toen koning Willem het groothertogdom Luxemburg aan Frankrijk, de Duitse erfvijand, wilde overdragen.

Bismarck nam dat niet en dreigde met oorlog. Uiteindelijk werd de kwestie vreedzaam opgelost, maar het was een dubbeltje op zijn kant geweest. ‘Wij zijn in opspraak gekomen, in weerwil van onze angstvallige zorg om toch maar niet van ons te doen spreken’, schreef de Arnhemsche Courant. De minister van Buitenlandse Zaken, Van Zuylen van Nijevelt, had volgens de Kamer een kwalijke rol gespeeld. Hij moest gaan.

Ook de Fransen maakten zich zorgen over de snelle opkomst van Pruisen als militaire macht. Frankrijk werd sinds 1852 geregeerd door keizer Napoleon III, een neef van Napoleon Bonaparte. Los van de naam Napoleon hadden ze weinig gemeen. Keizer Napoleon III miste het militaire vernuft waarmee zijn oom zo rijk gezegend was geweest. Hij onderschatte de militaire kracht van Pruisen, voelde zich door de Pruisische machtsuitbreiding in zijn eer gekrenkt en zocht op onhandige manier naar genoegdoening. Bismarck, een briljant strateeg en een gewetenloze manipulator, besloot met Frankrijk af te rekenen. Hij zorgde ervoor, dat een conflict over de troonopvolging in Spanje de Fransen verleidde tot een oorlogsverklaring aan Duitsland. Zo brak in juli 1870 de Frans-Duitse oorlog uit.

richting en overtuiging

Paul Moeyes vertelt het verhaal van de Frans-Duitse oorlog en de Nederlandse reacties daarop, aan de hand van de verslaggeving en speculaties in de dagbladen. Dat is minder dan de ondertitel van zijn boek belooft: Nederland en de Frans-Duitse oorlog 1870-1871. Dan verwacht men een systematische beschrijving en analyse van het buitenlands beleid, de beraadslagingen in het parlement, eventuele manoeuvres van het Koninklijk Huis, en de berichtgeving in kranten en bladen, uitgesplitst naar richting en overtuiging. Dat is een vrij normale aanpak, zoals vergelijkbare studies over Nederland en de Suezcrisis of de Vietnamoorlog laten zien. Gebruikelijk is dat er een these wordt getoetst en bijgesteld of afgewezen. Moeyes doet dat allemaal niet, hoewel er aan zo’n boek over Nederland en de Frans-Duitse oorlog wel behoefte is.

Tegelijk biedt hij meer dan de titel belooft. Het leeuwendeel van zijn boek is een vrij precieze beschrijving van de Frans-Duitse oorlog, zijn aanloop, verloop en afloop, verrijkt met tal van inzichten over het krijgsbedrijf en aangevuld met reacties uit enkele Nederlandse bladen. Die aanpak wordt weerspiegeld in de bibliografie. In de lijst met bronnen die Moeyes heeft geraadpleegd, staan vooral memoires, pamfletten en brieven van Duitse en Franse militairen en politici. Een uitzondering is Multatuli’s Een en ander over Pruisen. Moeyes’ relaas over de oorlog is leesbaar en leerzaam, maar niet vernieuwend of noodzakelijk. Het grondige Duitstalige Wikipedia-artikel over de oorlog van 1870/1871 meldt alleen al vier overzichtswerken uit 2019 en 2020, zij het geen Nederlandstalige.

Ten slotte: Moeyes’ boek is fraai en rijk geïllustreerd, maar al die illustraties rechtvaardigen niet dat kaarten en plattegronden van troepenbewegingen en veldslagen nagenoeg ontbreken.

Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Frans-Duitse oorlog 1870-1871

Paul Moeyes. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 2021. 424 blz. € 32,50

+ goed geschreven overzichtswerk

+ fraai geïllustreerd

- eigenlijke onderwerp onderbelicht



