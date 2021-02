Westerman was als jongetje al gefascineerd door het heelal: ‘De planeten lonken als verboden vruchten’

Frank Westerman schrijft in zijn nieuwe boek over onze beelden van hemel en hel, en hoe die veranderd zijn. Door te kijken naar de sterren en door de kosmos te bevaren, leerden we ook veel over de aarde en onszelf. ‘Als wij nederzettingen gaan stichten in de ruimte, dan zullen we ook onze gebreken exporteren. Daar ben ik van overtuigd.’

Op de dag - afgelopen dinsdag - dat het nieuwe boek van Frank Westerman verscheen, De kosmische komedie, brachten de Verenigde Arabische Emiraten hun Hope-satelliet in een baan om Mars, na een reis van ruim een half jaar. Amper een dag later bereikte ook China de rode planeet. Voor zowel de Emiraten als China gaat het om de eerste Marsmissie. Later deze maand zal de NASA eveneens bij Mars arriveren. Het wordt druk in de ruimte. De verkenning van de kosmos wordt steeds internationaler.

Westermans nieuwe boek gaat over het reiken naar de sterren. Waarom willen we zo graag de kosmos bevaren? Wat hopen we te vinden of juist achter ons te laten?

Zelf was hij als jongetje al gefascineerd door het heelal. Hij groeide op in de buurt van Westerbork, waar veertien grote schotels naar de hemel luisteren, op zoek naar echo’s van de oerknal. En op het dak van de school stond een sterrenkoepel, waar de jeugdige romantiek hoogtij kon vieren.

‘Ik wilde zoeken naar onze beelden van hemel en hel, en hoe die veranderd zijn’, zegt Westerman. ‘Ja, het gaat over sterrenkunde, maar deels ook als metafoor. Al mijn boeken gaan eigenlijk over een zoektocht naar een betere wereld, waarbij ook steeds de vraag om de hoek komt kijken waarom wij mensen er zo vaak ook een puinhoop van maken. Ik ben altijd benieuwd of ik mijn vinger kan leggen op het kantelpunt: waar slaat de droom om in een nachtmerrie? De mens die wil reiken naar de sterren, die verlangt naar de oneindigheid en onsterfelijkheid, dat is het ultieme reiken. Dan heb je het menselijk tekort ook meteen te pakken. In Westerbork, in de achtertuin van mijn jeugd, komen ze samen, hemel en hel.’

Waar nu ‘het veertienvoudig hemeloor’ staat, stond in de oorlog Kamp Westerbork. De SS’ers noemden de weg waarover de transporten naar andere kampen plaatsvonden cynisch de ‘Himmelfahrtallee’.

Westerman (56), bekend van boeken als De graanrepubliek en Ararat, werkte afgelopen jaar aan zijn boek op zijn jongenskamer aan de rand van Assen, zodat hij tegelijk kon mantelzorgen voor zijn moeder, samen met zijn zus. Inmiddels is ze overleden; Westerman droeg het boek aan haar op. ‘Het was geen corona trouwens’, zegt hij. Zijn vader leeft nog. ‘Hij is 91 en heeft vandaag zijn coronaprik gehad.’

Waarom ging u na de middelbare school niet astronomie studeren?

‘Dat vroeg de leraar die ons sterrenkunde gaf mij ook. Toen ik achttien was, dacht ik dat sterrenkunde niet maatschappelijk relevant zou zijn. Ik wilde de wereld vooruit helpen, ontwikkelingswerker worden. Daarom heb ik tropische landbouw gestudeerd. Ik wilde iets dóén, niet naar iets kijken. Maar nu zie ik in hoezeer het kijken naar de sterren onze ideeën en beelden heeft veranderd. Sinds Galileo Galilei, die met een kijker uit Middelburg de ruimte in keek, is er een boel overhoop gehaald. De aarde bleek niet in het midden van het universum te staan. Niet alles draait om ons. Best mooi eigenlijk, als je het zo zegt. Maar het leverde wel veel vragen op. Ook het idee van uitverkorenheid kwam op losse schroeven te staan. Zijn wij wel de enigen in het universum? Waar moeten we hemel en hel zoeken? Waarop kunnen we ons morele kompas afstemmen? In Westerbork liggen goed en kwaad bric-à-brac tussen de lupinen. Dat is toch niet de bedoeling? We moeten toch blijven vinden dat de Himmelfahrtallee niet deugt? Als je de commandant van Westerbork ‘de Jezus Christus van Westerbork’ noemt, zoals zijn minnares drie keer deed, dan laat je de polen van goed en kwaad toch flippen als wisselstroom? Dan is je kompas dolgedraaid.’

U komt uit een gelovig gezin. Wat kreeg u mee, thuis en op school, over het heelal?

‘Op school kregen we de evolutietheorie mee bij biologie, en het scheppingsverhaal bij godsdienst. Beide dus, als parallelle werkelijkheden. Ik ben nu niet kerkelijk meer. Maar ik erken dat er een domein is van het onkenbare. Dat vind ik ook mooi. Met je verbeelding kun je daar wel bij, dat staat ons vrij. Maar er valt niet over te redetwisten, omdat de logica afketst op het onkenbare. En die verbeelding, die is vrij intiem en persoonlijk.’

De Nederlandse sterrenkundige Heino Falcke maakte met behulp van anderen een foto van een zwart gat en sprak in dat verband over ‘de poorten van de hel’. Andere sterrenkundigen konden dat niet waarderen, schrijft u. Alsof hij stiekem een christelijk wereldbeeld de wetenschap probeerde in te fietsen.

‘Hij herkerstent de hemel.’

Maar het is slechts beeldspraak toch? Ik geloof niet dat Falcke denkt dat de hel zich echt bij dat zwarte gat bevindt.

‘Ik heb zijn boek Licht in de duisternis gelezen, en het gaat wel iets verder dan puur beeldspraak. Die uitspraak was in lijn met hoe hij zijn geloof beleeft. Hij wil het graag concreet en persoonlijk maken.’

En wat vindt u daarvan?

‘Ik verwonder me er alleen over dat vijftig jaar geleden bijna alle astronomen op missie waren om God uit de hemel te jagen - denk aan Jan Oort en Anton Pannekoek -, en dat er nu een topsterrenkundige is die God terugplaatst op de hemeltroon. We zijn nog steeds op zoek.’

Als ik boeken lees over het heelal, word ik me er altijd sterk van bewust hoe kwetsbaar de aarde is. Hoe werkt dat bij u?

‘Niet alleen de astronomie, maar ook de ruimtevaart heeft onze blik op de aarde veranderd. Iedereen die in de ruimte is geweest en de aarde van een afstand zag, weet sindsdien ook: wat is het een fragiel en kwetsbaar ding! Een speldenknopje.

Ook heel veel sterrenkundigen benadrukten de nietigheid van de mens. Toch heb ik niet de indruk dat ons dat als mensheid bescheidener heeft gemaakt. Elon Musk niet in elk geval. En mijzelf eerlijk gezegd ook niet. Ik voel ook wel de charme van een hotel op de maan. Wist je dat het volgende internationale ruimtestation rond de maan gaat cirkelen? Daar betalen wij als Nederlanders aan mee. Dat weet bijna niemand.’

Waarom willen ‘we’ de kosmos bevaren? Wat denken we te vinden? Of willen we van iets wegvluchten?

‘Dat laatste zal nooit een officieel motief zijn, maar het is ongetwijfeld iets dat meespeelt. Naast nieuwsgierigheid, Fernweh, prestige, rivaliteit.

Ik was bij een astronautencongres in India, in Bangalore. Een stad met net zoveel inwoners als heel Nederland. Ik kon er bijna geen ademhalen door alle uitlaatgassen. Je kunt je wel voorstellen waarom mensen daar aan ruimtevaart willen doen. Maar toen ik een Indiër, die in Delft gestudeerd had, ernaar vroeg, antwoordde hij: China. De belangrijkste reden voor India om aan ruimtevaart te doen, is de rivaliteit met China.’

U hebt het in uw boek over een nieuwe kolonisatieperiode, maar dan in de ruimte. Acht u die kans reëel?

‘Ja, de planeten lonken als verboden vruchten.’

Zijn er eigenlijk al internationale regels opgesteld, zodat deze ruimtestrijd niet uit de hand loopt?

‘De Verenigde Naties hebben een afdeling voor Outer Space Affairs. Die buigt zich over de vraag: van wie is de maan? Van wie is Mars? Toen ik dat aan mijn vrouw vertelde, geloofde ze het bijna niet. Het klinkt als sciencefiction. Maar om je vraag te beantwoorden: er is nog weinig geregeld. Je mag de boel niet volhangen met kernwapens. Maar Elon Musk mocht wel zijn eigen rode Tesla de ruimte in schieten, dus dat mag jij ook doen.’

Wat hopen we te vinden in de ruimte, denkt u?

‘Ik hou van het idee dat we het daar beter zullen gaan doen, van het streven naar een betere wereld. Ik ben geëngageerd, ik wil graag dat de dingen goed gaan. Het is ook een mooi idee dat in de ruimte grenzen letterlijk vervagen en nationaliteit er niet toe doet. In het Internationaal ruimtestation (ISS) zijn geen wapens toegestaan. Misschien lukt het daar de vrede te bewaren. Maar wie zegt dat er op de Maan of Mars niet op een dag ook een Kaïn zal opstaan die zijn broer doodslaat? Of dat er niet toch grenzen worden getrokken? Het meest waarschijnlijke toekomstscenario is dat we onszelf in de toekomst tegenkomen in de ruimte. Lees: onze tekortkomingen.’

De NASA heeft de namen van 11 miljoen mensen, wereldwijd, naar Mars gestuurd. Waarom voelen zoveel mensen die behoefte?

‘Eenzaamheid. Gemis. Er is iets fundamenteels aan de hand. Als dat idee van uitverkorenheid aan gruzelementen is, als dat besef vat heeft op je … Je wilt niet de enige zijn. Waar zijn de anderen?’

Of: waar is God?

‘Ja. Ook dat.’

U stelt aan het einde van uw boek voor om robots de ruimte te laten verkennen, zodat wij mensen het daar niet opnieuw kunnen verpesten. Daar zit wel een heel pessimistisch mensbeeld achter.

‘Als de meeste mensen zouden deugen, hadden we allang groepsimmuniteit tegen het kwaad bereikt. Ik zou graag willen dat Rutger Bregman gelijk heeft, maar ik heb me als journalist ook jaren beziggehouden met Srebrenica. En dan heb ik het niet over Dutchbat, maar over mensen als jij en ik, die gewoon met elkaar omgingen, voetbalden, trouwden, tot het nationalisme, of nee, tot er een vloek over ze kwam. Hetzelfde kan ons overkomen. Natuurlijk moeten we blijven proberen er iets beters van te maken. Maar toen ik zo’n ruimterobot zag, dacht ik: waarom zouden we geen schepping van ons mensen sturen, naar ons evenbeeld?’

Maar wij als schepper zijn niet perfect.

‘We hebben als mensheid wel wat vooruitgang geboekt. We leven langer, zijn gezonder. Maar ik geloof niet dat er veel verbetering is op het gebied van moraliteit. Toch betekent dat niet dat al onze voortbrengselen daarmee ook ‘kwaad’ zijn. Technologie kunnen we op een goede manier inzetten om de wereld beter te maken. Technologie kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering, onderdrukking, discriminatie, ongelijkheid.

Dus waarom zouden we ons niet bescheiden opstellen en de ruimte aan robots overlaten? Als wij zelf nederzettingen gaan stichten, dan zullen we ook onze gebreken exporteren. Daar ben ik van overtuigd.’

De kosmische komedie

Frank Westerman. Uitg. Querido Fosfor, Amsterdam 2021. 284 blz. € 22,99



