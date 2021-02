Bas Heijne is de thermometer die de temperatuur van onze verhitte samenleving opneemt

2021-01-31 16:08:47 AMSTERDAM - The police intervenes and expels demonstrators from Museumplein. Action group Nederland in Verzet will not drink coffee on the square anyway. The police are extra vigilant about demonstrations and riots on Museumplein, after things got out of hand a week earlier. ANP (beeld anp)

De krant laat het iedere dag weer zien: Nederland lijkt vastgeroest te zitten op standje crisis. De coronacrisis versterkt een al langer aanwezige onderhuidse ontevredenheid over de verstrengeling van politiek, liberalisme en kapitalisme, over de lakse aanpak van racisme, klimaatproblemen, over de groeiende disbalans tussen armoede en rijkdom, enzovoorts. Een ontevredenheid die zich openbaart in een toenemende populistische politiek, in toenemende protesten en recent zelfs rellen. Waar komt die onvrede vandaan? En hoe verder?

Volgens de Duitse socioloog Hartmut Rosa, een van de denkers die Bas Heijne in zijn nieuwe boek Leugen & waarheid interviewt, gaat het om een breed gevoeld onbehagen met de moderniteit. In de moderniteit draaide het om de beheersing van onze omgeving, de natuur, en van onszelf. Nu dringt het besef zich op dat de zaken die we kunnen beheersen de uitzondering zijn. De dingen die zich níét laten beheersen zijn de regel en oefenen steeds meer macht uit over ons. Met als gevolg een groeiend gevoel van machteloosheid, dat zich uit in onvrede, woede en depressie.

Heijne fileert in dit boek de tijdgeest als geheel via gesprekken met zeventien prominente denkers. Elk zet vanuit eigen expertise en vaak ook vanuit een persoonlijke drive het mes in een aspect van de tijdgeest. Het zijn filosofische en geen gemakkelijke gesprekken, wel uiterst fascinerend. Zo spreekt Heijne onder anderen met wetenschapshistoricus Lorraine Daston en wetenschapsjournalist Michael Blastland over de omstreden status van wetenschappelijke kennis. Journalist Angela Saini en schrijver Olivia Laing spreken zich uit over racisme, intimiteit en identiteit. Journalist Peter Pomerantsev, politiek filosoof Jan-Werner Müller en historicus Jill Lepore praten over propaganda, populisme en polarisatie in Europa en in de Verenigde Staten. Met godsdienstwetenschapper Elaine Pagels en filosoof Martin Hägglund spreekt Heijne over onzekerheid in het leven en zingeving.

sterke verhalen

De gesprekken laten zich amper samenvatten, maar wat eruit naar voren komt, is dat wij – burgers én politici – eigenlijk niet weten hoe we met de alsmaar groeiende onzekerheid om moeten gaan. Daarom laten we ons verleiden door sterke verhalen die (vooral) door sterke mannen verteld worden. Zij spiegelen ons de illusie voor dat ze eilanden van existentiële zekerheid, helderheid en orde kunnen scheppen in een ziedende zee van chaos. Daarbij worden dan wel zaken als waarheid en lessen uit het verleden het raam uit gekieperd. En onze democratische rechtsstaat wankelt.

Politicoloog David Runciman zegt in Heijnes boek dat we een nieuwe politiek nodig hebben die weet om te gaan met onzekerheid en toenemende polarisatie. Helaas heeft hij geen idee hoe die eruit zal zien. Andere denkers zien echter ook tekenen van hoop. Zoals wanneer filosoof Jan-Werner Müller na vier jaar Trump constateert dat klimaatproblemen, maatschappelijke polarisatie en institutioneel racisme ineens hoog op de agenda van het publieke debat staan.

Met dit boek toont Heijne zich de thermometer die de temperatuur van onze verhitte samenleving opneemt. Zijn diagnose luidt uiteindelijk dat we om vooruit te komen allereerst een bewustzijnsverandering nodig hebben: ‘Voordat je anders handelt, moet je anders leren kijken, anders denken’. Wat Heijne echter nergens echt expliciet maakt, is dat er door alle interviews heen schemert dat zingeving een grote rol speelt bij alle problemen in onze samenleving.

We zijn allemaal op zoek naar het goede leven. Helaas blijken de wegen die ons in het verleden daar naartoe leidden, nu niet langer begaanbaar. Het zicht op de weg wordt belemmerd door een oerwoud aan bewegende obstakels die deels onze eigen creaties zijn. Om verder te komen zullen we eerst die obstakels in kaart moeten brengen. Dat laatste lijkt de voornaamste taak die Heijne zich in dit boek heeft gesteld. En dat maakt zijn boek niet alleen een boeiende leeservaring, maar ook van groot belang. â–



Leugen & waarheid.In gesprek over de grote kwesties van onze tijd

Bas Heijne. Uitg. Prometheus, Amsterdam 2021. 192 blz. € 20