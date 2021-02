Een turbulent Antwerpen in 1566. Een stad en een tijd waarin de behoefte aan kennis en vrijheid groeit

In zijn nieuwe roman, Wildevrouw, neemt Jeroen Olyslaegers ons mee naar het Antwerpen van de jaren zestig van de zestiende eeuw. Het boek is een feest om te lezen. Op uiterst levendige wijze schetst de Vlaamse auteur een tumultueuze stad vol boeiende personen en dramatische gebeurtenissen.

De hoofdpersoon, Beer, is eigenaar van de herberg ‘In den Engel’ in Antwerpen. Zoals alle herbergiers heeft hij veel contacten, kent hij de geruchten en verhalen en is hij deelgenoot van de nodige geheimen. Beer verloor drie vrouwen in het kraambed en alleen het kind van zijn laatste vrouw overleefde het. Is het beproeving of straf? Hoe dan ook: ‘Na al die jaren is het verlangen naar Uw spreken uitgedoofd.’ Vanuit Amsterdam, waar hij jaren later in de Warmoesstraat opnieuw een herberg, ‘In de Wildeman’, runt, blikt hij terug op het turbulente jaar 1566.

Het is het begin van de tachtigjarige oorlog. Antwerpen is een stad vol handelaars, kunstenaars en vrijdenkers. Allerlei historische personen figureren in de roman, van de schilder Pieter Bruegel tot de invloedrijke koopman Gilles Hooftman.

Het is een stad en een tijd waarin de behoefte aan kennis en vrijheid groeit. Lutheranen, calvinisten en wederdopers streven met woord en wapens naar godsdienstvrijheid. Buiten de stad bezoeken honderden de hagenpreken, in de stad slaan anderen het interieur van een rooms-katholieke kerk kort en klein.

Ondertussen vloeit de drank en gaat de handel door. Er is een geheim genootschap (‘De Familie’) dat geen geloof hecht aan de bemiddelende rol van priester en bijbel. Het ontlokt aan zoon Ward venijnige kritiek: ‘Wat ik dus niet vat, vader, is dat gij allen onder elkaar zogenaamde Familieleden zijt, maar die Familie verbergt voor een ander. Onder elkaar heerst de vrijheid, maar daarbuiten niet? De Familie der Liefde die haar liefde niet deelt?’

Dat alles is uiteraard niet ongevaarlijk want de inquisitie wordt actiever en de Spanjaarden zijn in aantocht om de beeldenstormers te straffen en de orde te herstellen. Desondanks is Beer anderen graag ter wille. Zo fungeren de kelders van zijn herberg als opslagplaats voor een uitdijende bibliotheek van gevaarlijke boeken en krijgt een omstreden filosoof en liefhebber van magie onderdak om er zijn te verbieden boek te schrijven.

Op een dag keert een schip terug van een mislukte expeditie met aan boord een vrouw met haar dochtertje. Gehuld in bont worden ze beschouwd als halve dieren.

Ook deze wildevrouw krijgt als bezienswaardigheid een plek in de herberg. Achter slot en grendel, dat wel.

Hoewel de roman ons ruim vier eeuwen terug in de tijd brengt, kost het weinig moeite om allerlei parallellen met de huidige tijd te zien. Zo is er de vloekende Vader Marcellus die zich na de bestorming van zijn kerk verliest in complotdenken en kritiek op alles wat vreemd is: ‘Maar het zijn de joden uiteraard die tweedracht zijn beginnen zaaien. Of kom: de vreemde invloeden die wij hebben toegelaten, waarvan de Christusmoordenaars uiteraard de ergsten zijn.’ Daarnaast zijn het net als vandaag de dag vooral de bestuurders die de nodige kritiek te verduren krijgen. Als er in de strenge winter hongersnood heerst, vinden er diefstallen en overvallen plaats zonder dat iemand ingrijpt. ‘De graanoogsten waren vrijwel allemaal mislukt op de landerijen rond de stad en weer bleek niemand van het bestuur daarop voorbereid en kon het graan uit het Noorden te weinig soelaas brengen, gezien weer te laat besteld of helemaal niet besteld, wie kon het zeggen, niemand die echt wist wat er in de hoofden van die bestuurders omging. In die dagen leken incompetentie en onwil gehuwd met elkaar.’ En ook het gevaar van een te grote openhartigheid beperkt zich niet tot de zestiende eeuw. ‘Inzichten moeten niet altijd worden gedeeld. Zeker niet nu, zoon. Ik meen het’. ‘De wereld is geen schouwtoneel waar ge zomaar wat kunt zeggen, vergis u niet. Woorden hebben gevolgen.’

En dan de taal! Olyslaegers schrijft in prachtige, ritmische zinnen. In geuren( je ruikt het) en kleuren (je ziet het) beschrijft hij de reeks aan smeuïge gebeurtenissen en tijdgebonden gebruiken. Zijn taal is ongekunsteld, zwierig, beeldend, ontroerend, humoristisch. Hij laat de stad leven alsof je er zelf loopt, alsof je mee luistert in de herberg en alsof je de oplopende spanning zelf voelt. En hoe loopt het af met de wildevrouw? Toch overvleugelt de taal de inhoud nergens, verhaal en stijl vormen een uitgebalanceerde eenheid.

Wildevrouw is een prachtige historische roman. Het boek legt op sprankelende wijze het spanningsveld bloot tussen enerzijds het verlangen naar kennis en (godsdienst-)vrijheid en anderzijds het effect van de toegenomen ruimte. Het groot maken van de eigen waarheid resulteert in het elkaar naar het leven staan en het uitlokken van repressie.

Hoewel ik geen liefhebber van lijvige boeken ben, had deze roman dikker gemogen zodat sommige karakters en gebeurtenissen verder waren uitgediept. Dat is niet zozeer kritiek als wel een verlangen naar meer. â–

Wildevrouw

Jeroen Olyslaegers. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 2020. 412 blz. € 26,99

+ verhaal

+ taal